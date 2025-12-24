Haberler

Göztepe'de Naderi listede

Güncelleme:
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısını 4. sırada tamamlayan Göztepe, transfer dönemine girdi. İlk olarak İsviçre'nin Servette takımından Alexis Antunes ile sözleşme imzalanırken, Hansa Rostock'ta forma giyen Ryan Don Naderi de transfer listesine alındı.

SÜPER Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısını 32 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Göztepe, transfer çalışmalarına hız verdi. İlk olarak İsviçre'nin Servette takımında forma giyen 25 yaşındaki ofansif orta saha Alexis Antunes ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar forvet hattı için de girişimlere başladı. Daha önce Perulu Victor Guzman, Brezilyalı forvetler Ricardo Mathias ile Andre Henrique ile temasa geçen kurmayların, Alman golcü Ryan Don Naderi'yi de listeye eklediği ifade edildi.

Almanya 3'üncü Lig ekibi Hansa Rostock takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyu yakından takip eden scout ekibinin olumlu rapor sunduğu son kararı ise teknik direktör Stanimir Stoilov'un vereceği kaydedildi. Kariyerine Dynamo Dresden'den de başlayan Alman golcü, Borussia Mönchengladbach U19 Takımı'nda oynadıktan sonra Hansa Rostock'a transfer oldu. Bu sezon Hansa Rostock'ta 15 müsabakaya çıkan Naderi 3'üncü Lig'de 7 kez fileleri sarstı.

