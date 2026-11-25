Göztepe, Trabzonspor karşılaşması öncesi dar alan oyunuyla idmanı tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Göztepe, Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Stanimir Stoilov yönetiminde sürdürdü. Isınma ve pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı dar alan oyunuyla tamamlarken, karşılaşma 30 Kasım Pazartesi Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacak.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde ısınma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alan oyunuyla tamamladı.
Göztepe ile Trabzonspor, 30 Kasım Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA