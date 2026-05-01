Göztepe, Trabzonspor deplasmanına çıkacak
TRENDYOL Süper Lig'de geçen hafta evinde Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yenip hem kötü gidişi durduran hem de Avrupa yolunda umudunu koruyan Göztepe yarın şampiyonluk iddiası azalan Trabzonspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Göztepe son 3 haftaya girilirken 51 puan ve averajla 5'inci RAMS Başakşehir'in 1 basamak gerisinde, 6'ncı durumda. Son olarak TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybedip şampiyonluk şansını azaltan Trabzonspor ise 32'nci haftaya 65 puanla 3'üncü sırada girdi. Sezonun ilk yarısında Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı. İki dost kulüp arasında maç öncesinde centilmenlik rüzgarı eserken, Trabzonlular konuk Göztepe taraftarlarını kente davet etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı

Adres bu kez Taksim değil! TOMA'lı müdahalede Erkan Baş da hedef oldu
Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
Yıllar sonra Ricardo Quaresma ile aynı pozu verdi! Herkes aynı yorumu yaptı

Yıllar sonra aynı pozu verdiler!

Galatasaray'dan Kim Min Jae ve Salih Özcan bombası

Fener taraftarının korktuğu başına geldi
Nereden nereye! Bir dönemin yıldızı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor

Nereden nereye!

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı