Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Fırsatları Değerlendiremiyoruz'

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, gol dışında rakiplerine pozisyon vermediklerini söyledi.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün 2 puan kaybettikleri bir maç olduğunu, çok fazla net fırsat yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini söyledi.

Kalelerine gelen ilk şutun golle sonuçlandığını vurgulayan Stoilov, "Oyun anlamında iyi şeyler ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Maçın başlangıcındaki ilk 5-10 dakikadan mutlu değilim. Sonrasında istediğimiz tempomuzu yakalayıp sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Gol dışında rakibimize fırsat vermedik. Aslında sene başından beri yaşadığımız bir problem bu. Çok fazla fırsat yakalıyoruz ama istediğimiz gibi yararlanamıyoruz. Bu konuda kesinlikle daha iyi olmamız gerekiyor." dedi.

Stoilov, Konyaspor'un da akıllı bir oyun oynadığını, 2. ve 3. golü bulup maçı koparmaları gerektiğini aktardı.

" Emerson'un yarın imzalayacağını düşünüyorum"

Brezilyalı forvet Emerson'un kadroda olmaması ile ilgili soruya Stoilov, şöyle devam etti:

"İki genç santraforumuzun transferleri gerçekleşti. Bu tabi bu kulübümüze finansal anlamda iyi bir şey Emerson ve Romulo'nun transferleri gerçekleşti. Emerson'un yarın imzalayacağını düşünüyorum. Bu gizli bir şey değil. Toulouse'ye gidiyor ama şimdi benim için önemli olan biz bu bölgeye kimi transfer edeceğiz? Gerçekten takımın oyununu ve yüksek potansiyeline uyum sağlayacak ve bunu daha da yüksek seviyeye çekecek oyunculara ihtiyacımız var. Bu transferlerden finansal anlamda kulüp kar sağlıyor. Bu güzel bir şey ama bizim de bu noktaya kesinlikle takıma katkı sağlayacak doğru santrforu bulmamız ve getirmemiz gerekiyor. Bu bizim için gerçekten şu anda çok önemli. Transfer döneminin sonuna kadar kesin bir santrfor alacağımızı düşünüyorum."

Olaitan'ın 60. dakikada oyundan çıkmasına ilişkin soruya da Stoilov, sahip olduğu seviyeyi sahaya yansıtmadığını, memnun olmadığı için de değişiklik yaptığını sözlerine ekledi.