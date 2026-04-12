Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Son 20 dakikada önemli bir karakter gösterdik. Burada goller bulduk ve maçı çevirdik. Bizim adımıza olumlu olan maçtaki tek şey buydu." dedi.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kazanmak adına takımının yeterince öz güvenli ve dinamik olmadığını söyledi.

Rakiplerine 2 gol pası verdiklerini aktaran Stoilov, "İki tane de asist yapıp bunu da kaçırırlarsa zaten bu her şeyi gösterir. Son 20 dakikada önemli bir karakter gösterdik. Burada goller bulduk ve maçı çevirdik. Bizim adımıza olumlu olan maçtaki tek şey buydu. Ama maç boyunca yaptığımız çok önemli pas hataları vardı. Rakibe yaptığımız asistler var. Böyle olduğu için beraberlik bile önemli bir sonuç diyebiliriz böyle bir senaryonun içerisinde." diye konuştu.

Bir haftada 3 maç oynadıklarını hatırlatan Stoilov, şu ifadeleri kullandı:

"Bu da bizim takımımız adına önemliydi. Özellikle Galatasaray maçından sonra duygusal anlamda oyuncularımız gerçekten eksik kaldılar bu maçta. Bu duygu eksikliğini hafta içinde de hissettim ve bununla ilgili oyuncularımı uyardım. Maalesef bugünkü maçta bu yaşandı. Ben normalde bu konularla ilgili hiç konuşmuyorum ama bence ligde şu anda adaletsiz bir rekabet ortamı var. Çünkü Galatasaray maçımız, normalde onların Avrupa'da yapacağı karşılaşma sonrası oynanacaktı ve bunun ertelenmemesi gerekiyordu. Bu ertelendiği için biz 1 haftada 3 maç oynamak zorunda kaldık. Bu çok farklı bir senaryoya neden oldu. Bunu söylediğim için bana kızanlar olabilir ama Galatasaray, Liverpool maçından sonra buraya gelseydi bu bizim adımıza bir avantaj olurdu. Yenerdik, yenilirdik bu ayrı bir konu ama bu çok farklı bir maç senaryosu ortaya çıkartırdı. Aynı zamanda biz hem bu şekilde Galatasaray maçını kaybetmiş olduk hem de bugün istediğimiz çok önemli bir maçı kazanamadık. Maalesef ligde adil bir rekabet ortamı yok. Bu şekilde Galatasaray bir avantaj sağlanmış oldu."

Stoilov, taraftarların da maçta mutsuz olduğunu ve belli bölümlerde takımı protesto ettiğini söyledi.

Ligin başında Avrupa hedefini kendisinin koyduğunu vurgulayan Stoilov, "Ben hedefi çok yükseğe, Avrupa hedefi koydum. Çünkü takıma güveniyordum ama belki de oyuncular üzerinde bir baskı oluşturdu. Avrupa'ya gitme yolunda mücadele eden ve Avrupa'ya gidecek olan takımımız bu. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.