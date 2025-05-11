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Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'dan Hüsran Açıklamaları

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'dan Hüsran Açıklamaları
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, kaybettikleri 2 puan için üzgün olduğunu ve oyuncularının fırsatları değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 beraber kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Bugün 2 puan kaybettik. Bu bizim adımıza gerçekten büyük bir hata. Bundan dolayı çok üzgünüz, kazanmamız gerekiyordu." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Stoilov, çok önemli 2 puan kaybettiklerini söyledi.

Oyun anlamında iyi oynadıklarını belirten Stoilov, "Hırsımız da aslında son derece iyiydi ama final paslarında, son kararlarda iyi değildik ve yakaladığımız fırsatları maalesef değerlendiremedik. Daha önce de çok kez belirttiğim gibi çok fazla fırsat yakalıyoruz maçlarda fakat bunları maalesef değerlendiremiyoruz. Oyuncularım pozisyonların değerini daha iyi bilmesi gerekiyor. Bugün 2 puan kaybettik. Bu bizim adımıza gerçekten büyük bir hata. Bundan dolayı çok üzgünüz, kazanmamız gerekiyordu." dedi.

Sakatlıkların bu sezon kendilerine çok büyük sıkıntı oluşturduğunu bildiren Stoilov, "Bugün aslında oyunu değiştirmeye çalıştığımız dakikalarda Heliton'u santrfora aldık. Çünkü bu bölgede oynayan diğer oyuncularımızın sakatlıkları sürüyor ve burada bir seçeneğimiz yoktu. Seneye ilk hedefimiz her pozisyonda çok rekabetçi bir ortam yaratmak ve aynı zamanda kaliteyi de arttırmamız gerekiyor. Biraz daha yaratıcı oyunculara ihtiyacımız var ama öncelikle bu sezon kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitireceğiz. İstediğimize ulaşmaya çalışacağız. Daha sonrasında da kaliteyi arttıracak ve bu rekabet ortamını üst seviyeye çekecek oyuncular getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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