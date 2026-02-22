Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Yediğimiz gollerde çok basit hatalar yaptık'

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Beşiktaş takımını galibiyetten ötürü tebrik ederim. Yediğimiz gollerde çok basit hatalar yaptık. Burada böyle kötü bir sonuçla ayrılıyoruz. Dinamizm olarak takımımız iyiydi. Basit hatalar rakibimize avantaj sağladı. Bize galibiyetler getiren futbola ve galibiyetlere geri dönmek istiyoruz" dedi.

Göztepe, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş'a 4-0 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Stanimir Stoilov, "Beşiktaş takımını galibiyetten ötürü tebrik ederim. Yediğimiz gollerde çok basit hatalar yaptık. Burada böyle kötü bir sonuçla ayrılıyoruz. Dinamizm olarak takımımız iyiydi. Basit hatalar rakibimize avantaj sağladı. Bize galibiyetler getiren futbola ve galibiyetlere geri dönmek istiyoruz. Beşiktaş ara transferde önemli transferler yaptı. Onlara karşı yapacağınız her hata pahalıya patlayabiliyor. Bugün aldığımız sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Bazen akıllı oynamaktan uzaklaşıp biraz fazla duygusal olduğumuzu düşünüyorum. Kaçırdığımız goller de oldu" ifadelerini kullandı.

Takımdaki sakat oyuncuların sorulması üzerine Stoilov, "Sakatlıklar oyuncularımızın performansını çok fazla etkiledi. Şimdi takımla daha fazla antrenman yapacaklar ve daha fazla çalışacaklar. Potansiyellerinin ve performanslarının yükseleceğine inanıyorum" cevabını verdi.

'BÖYLE BİR SKORDAN DOLAYI MUTSUZUM'

Yedikleri gollerde basit hatalar yaptıklarını belirten Bulgar teknik adam, "Ben de böyle bir skordan dolayı çok mutsuzum. Yediğimiz gollerde çok basit hatalar yaptık. Orada rakibimiz bunları güçlü bir şekilde değerlendirdi. Bir an önce galibiyetlere geri dönmemiz gerekiyor" dedi.

'SEZON BAŞINDA BELKİ DE KİMSE GÖZTEPE'NİN BU POZİSYONDA OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORDU'

Bugün normalde yapmadıkları hataları yaptıklarını aktaran Stoilov, "Bence puan anlamında baktığımızda ilk sezonun başlangıcında topladığımız puanla aynı puanı toplamıştık. Biz aslında başarılıyız. Kompakt ve organize bir futbol oynuyoruz. Çok fazla oyuncumuzun sakatlığı oldu. Tam takım halinde birçok kez idman yapamadık. Onların dönmesiyle performansımıza döneceğimizi ve problemleri düzelteceğimizi düşünüyorum. Sezon başında belki de kimse bugün Göztepe'nin bu pozisyonda olacağını düşünmüyordu. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Mücadeleci ve agresif bir oyun planımız var. Bugün normalde yapmadığımız hatalar yaptık. Bunu tekrarlamamız gerekiyor" sözlerini sarf etti.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Beşiktaş'ın kendi oyun stratejisi ve planı vardı. Bizim de kendi stratejimiz var. Bugün çok basit hatalar yaptık ve maalesef goller yedik. Bu tarz maçlarda bu tarz hatalar yaparsanız istediğinizi alamazsınız. Buradan yola çıkarak çok büyük problem yaratacak değiliz. Çok çalışarak, güçlü bir şekilde istediğimiz noktaya tekrar geri geleceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı