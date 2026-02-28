Haberler

Göztepe-Eyüpspor maçının ardından

Göztepe, Eyüpspor ile oynadığı maçta 0-0 berabere kalırken, teknik direktör Stanimir Stoilov, kaçırılan penaltılar ve teknik hataların takımın performansını olumsuz etkilediğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor ile 0-0 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, penaltı kaçırdıkları anımsatarak, "İkinci yarıya da gergin bir şekilde başladık ve aynı zamanda orada çok fazla teknik pas hatası yaptık. İstediğimiz paslaşmaları sahaya yansıtamadık." dedi.

Stoilov, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Eyüpspor, Kayserispor gibi maçları kazanamadıklarında bir şeylerin yanlış gittiğini söyleyebileceğini aktardı.

Maça istedikleri agresiflikle başlayamadıklarını ancak yine de pozisyonlar bulduklarını belirten Stoilov, "Kaçan bir penaltı var. İkinci yarıya da gergin bir şekilde başladık ve aynı zamanda orada çok fazla teknik pas hatası yaptık. İstediğimiz paslaşmaları sahaya yansıtamadık. Aslında gol atamayınca hücum anlamında bir hata var diye düşünebilirsiniz ama burada aslında o son kararlarda, teknik anlamda bazı hatalar yaşandı. Aynı zamanda duran toplarda da daha konsantre olmamız gerekiyor. Duran toplardan oluşturduğumuz pozisyonlar var. Fakat onları maalesef gole çeviremedik. Pozisyonlar oldu ama daha fazla pozisyon oluşturmamız gerekiyordu. Maç içerisinde bunun üstesinden gelmenin tek yolu sıkı bir şekilde çalışmak ve hücumdaki hareketliliğimizi geliştirmek." diye konuştu.

Stoilov, hem hücumda hem de savunmada iyi oynamaları gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu bizim adımıza çok önemli. Biz bununla ilgili çalışmalarımızı sürekli geliştiriyoruz. Çünkü oyunun 2 yönünü de iyi oynamak istiyoruz. Ama yaşadığımız bu süreçte evet haklısınız gol atamadık. Tabii ki taraftarlar mutsuz oldukları zaman bazı oyuncuları eleştirebilirler. Oyuncuların bu anlarda güçlü karakter göstermeleri gerekiyor. İnsanlar size kötü bir şey söylediği zaman bunu ancak siz sahada düzeltebilirsiniz. Sahada bazı şeyleri biraz daha fazla vererek biraz daha mücadele ederek düzeltebilirsiniz. Bunun başka bir yolu yok. Benim çekindiğim şey şu; bizim en büyük gücümüz Göztepe ailesi. Biz Göztepe ailesiyiz ve futbolda birliktelik gerçekten çok değerlidir. Ben 2,5 yıldır buradayım. Göztepe ailesinin önemini ve gücünü biliyorum. Bunu asla kaybetmememiz gerekiyor. Oyuncuların da taraftarların desteği için sahada her zaman daha fazlasını sergilemesi gerekiyor."

Stoilov, Bokele'nin son günlerde antrenmanlarda kendi istediklerini sergileyemediğini, oyuncuyu Göztepe'ye yardım edecek bir konumda görmediği için kadroya almadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
