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Göztepe, TBL'ye Çıkmak İçin Geri Sayımda

Göztepe, TBL'ye Çıkmak İçin Geri Sayımda
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Göztepe, 20 yıl aradan sonra Basketbol 2'nci Ligi'nde iddialı bir kadro ile mücadele ediyor. Final Grubu'nda lider durumda olan takım, Uşak Basketbol'u yenmesi halinde TBL'ye çıkmayı garantileyecek.

İZMİR,

KURULUŞUNUN 100'üncü yılında voleybolda 20 sene sonra Sultanlar Ligi'ne çıkmayı başaran Göztepe basketbolda da mutlu sona çok yakın. Potada yine 20 yıllık aranın ardından bu sezon iddialı bir kadroyla Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nden mücadelesine başlayan Göz-Göz, Final Grubu'nda Türkiye Basketbol Ligi (TBL) kapısını araladı. Ligde Final Grubu'nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyetle liderlik koltuğunda oturan Göztepe bitime 2 maç kala yarın en önemli rakiplerinden Uşak Basketbol'u konuk edecek.

Göz-Göz, Bornova Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada rakibini taraftarının desteğiyle yenerse son hafta öncesi TBL'ye çıkmayı garantileyecek. 6 takımlı Final Grubu'nda ilk 2 sırayı elde edecek ekipler şampiyon olup TBL'ye çıkacak. Göztepe'nin grupta 8 maçta 6 galibiyeti bulunurken, Uşak ekibinin ise 5 galibiyeti var. Evindeki son 8 maçı kazanan sarı-kırmızılı ekip Uşak'a deplasmandaki ilk maçı ise 10 sayı farkla 56-46 kaybetmişti. Göztepe sezonun son maçını ise 17 Mayıs Cumartesi günü Ege Üniversitesi Daçka'yla oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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