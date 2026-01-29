Haberler

Göztepe'de oyunculardan taraftara mesaj var

Göztepe, Fatih Karagümrük maçı öncesi takım kaptanı ve oyuncularından taraftara enerji dolu mesajlar geldi. Oyuncular, tribünlerin dolu olmasının kendilerine güç kattığını vurgulayarak, bilet fiyatlarında da indirim yapıldığını açıkladı.

SÜPER Lig'de cumartesi günü evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Göztepe'de takım kaptanı kaleci Lis başta olmak üzere stoper Bokele, sağ kanat Arda Okan ve golcü Janderson taraftara mesaj yayınladı. Tribünlere ceza almamaları konusunda söylemlerde bulunan oyuncular, 'Siz varsanız, biz daha güçlüyüz' mesajı gönderdi. Polonyalı eldiven Mateusz Lis yaptığı açıklamada, "Her golü birlikte atıyor, birlikte savunma yapıyoruz. Cezalardan dolayı tribünlerimizdeki boş koltuklar enerjinizden ve desteğinizden mahrum kalmamıza sebep oluyor. Birlikte daha güçlüyüz" ifadelerini kullanırken, Kamerunlu stoper Malcom Bokele ise, "Tribünlerdeki enerji, sahadaki gücümüzü belirler. Ceza almamaya dikkat edelim, heyecanı ve desteği birlikte paylaşalım" cümlelerine yer verdi.

BİLETLERDE İNDİRİME GİDİLDİ

Bu sezon sağ kanat ve forvette gösterdiği performansla taraftarın adeta sevgilisi haline gelen Arda Okan Kurtulan da tüm mücadeleyi taraftarlarla birlikte yaptıklarını dile getirdi. Arda Okan, "Her maçı, her mücadeleyi sizinle yaşıyoruz. Siz ne kadar yanımızdaysanız biz sahada o kadar güçlüyüz. Boş kalan koltuklar eksik kalmamıza sebep oluyor" dedi. Son Fenerbahçe deplasmanında ağları havalandıran Brezilyalı forvet Janderson da şu sözleri sarf etti: "Zaferleri birlikte kutlayalım, çünkü bu yolculuk omuz omuza yürüdüğümüzde çok daha güzel." Öte yandan Göztepe yönetimi Fatih Karagümrük maçına özel bilet fiyatlarında indirime gidildiğini duyurdu. Buna göre karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 3 bin 500, 2'nci kategori 2 bin 500, 3'üncü kategori bin 250, 4'üncü kategori 500, 5'inci ve 6'ncı kategori 250 TL olarak belirlendi.

