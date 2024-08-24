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Göztepe Süper Lig'de galibiyet sevinci yaşayamadı

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Göztepe, Süper Lig'in ilk 3 maçında 3 beraberlik alarak ne galibiyet sevinci ne de mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. İzmir ekibi, ligdeki yolculuğuna kayıpsız devam ediyor.

Göztepe, Süper Lig'in ilk 3 maçında 3 beraberlik alarak ne galibiyet sevinci ne de mağlubiyet üzüntüsü yaşadı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ligi kayıpsız atlatmaya devam ediyor. İlk maçını deplasmanda Antalyaspor'la oynayan İzmir ekibi, bu zorlu mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrıldı ve sezona 1 puanla giriş yaptı. Sarı-kırmızılılar, ikinci hafta mücadelesinde ise Gürsel Aksel Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. 2-0 geriye düştüğü maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle skoru 2-2'ye getiren Göztepe, sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı. Böylece yoluna kayıpsız devam eden fakat galibiyet sevinci de yaşayamayan İzmir ekibi, 3. hafta karşılaşmasında Alanyaspor'un misafiri oldu. Bu müsabakadan da 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, ilk 3 maç itibariyle Süper Lig'de ne galibiyet sevinci ne de mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, gelecek hafta oynanacak Bodrumspor maçında 3 puan hasretini sonlandırmak istiyor.

Öte yandan Göztepe, bu süreçte rakip fileleri 3 kez havalandırırken, kalesinde de 3 gol gördü.

Mateusz Lis, ayağının tozuyla sezonun ilk maçına çıktı

Geçtiğimiz sezon Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Mateusz Lis, sarı-kırmızılıların 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmasında büyük bir pay sahibi olmuştu. Sezonun tamamlanmasıyla bonservisinin bulunduğu kulüp olan Southampton'a geri dönen 27 yaşındaki file bekçisi, İzmir ekibinde taraftarların yoğun ısrarı ve kaleci Arda'nın da sakatlanması üzerine Göztepe yönetimi harekete geçerek, 22 Ağustos Perşembe günü Polonyalı file bekçisiyle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Lis, takıma katılmasınından bir gün sonra oynanan Alanyaspor deplasmanında formayı giydi. Ayağının tozuyla bu sezonki ilk maçına çılan Polonyalı kaleci, Alanyaspor karşısında takımının 1. kaptanı olarak sahada görev aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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