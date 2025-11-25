Haberler

Göztepe, Süper Lig'de En Az Gol Yiyen Takım Unvanını Elinde Tutuyor

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 13 haftada yalnızca 6 gol yiyen Göztepe, ligin en az gol yiyen takımı konumunda. 6 galibiyet ve 5 beraberlik ile 23 puan toplayan İzmir ekibi, savunma başarısıyla dikkat çekiyor.

Göztepe, 13 haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 23 puanla 5. sırada yer alıyor. Avrupa hedefini sürdüren İzmir ekibi, bazı istatistiklerde ise ligin zirvesine oynuyor.

Şu ana kadar yalnızca 6 gol yiyen Stanimir Stoilov'un öğrencileri, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Bu alanda Göztepe'yi, kalesinde 8 gol gören Galatasaray takip ediyor.

Kalesini en fazla maçta gole kapatan takım

Savunma başarısını istatistiklere de yansıtan Göztepe, oynadığı 13 maçın 9'unda kalesini gole kapatarak bu alanda da ligin zirvesine çıktı. Çaykur Rizespor, Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa karşılaşmalarını hem kazanıp hem de gol yemeden tamamlayan sarı-kırmızılılar; Fenerbahçe, Eyüpspor ve Kocaelispor maçlarında ise galip gelemese de rakiplerine gol izni vermedi.

Sarı-kırmızılılar, Kayserispor ve Alanyaspor karşılaşmalarında birer gol, Galatasaray maçında ise 3 golü filelerinde gördü. - İZMİR

