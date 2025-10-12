Haberler

Göztepe, Sultanlar Ligi'ne Yenilgiyle Başladı

Göztepe, Sultanlar Ligi'ne Yenilgiyle Başladı
SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Necmi Avcı, Gani Arslan

GÖZTEPE: Nazlı Eda, Scuka, Haneline, Atkinson, Ceren, Emine, Berre, Bihter, Sude, İlayda, Nur Sevil

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Shemanova, Ecenur, Ndiaye, Cajic, Yasemin, Buse, Merve, Ünzilenur, Burcu, Edwards

SETLER: 16-25, 25-15, 25-27, 21-25

SÜRE: 2 saat 4 dakika

SULTANLAR Ligi ilk hafta mücadelesinde Göztepe evinde Nilüfer Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 16-25, 25-15, 25-27 ve 21-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Göztepe, 23 yıl aradan sonra yer aldığı Sultanlar Ligi'ne yenilgiyle başlamış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
