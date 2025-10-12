Göztepe, Sultanlar Ligi'ne Yenilgiyle Başladı
Sultanlar Ligi'nde ilk hafta mücadelesinde Göztepe, evinde Nilüfer Belediyespor'a 3-1 yenildi. Setler 16-25, 25-15, 25-27 ve 21-25 şeklinde sonuçlandı. Göztepe, 23 yıl aradan sonra katıldığı bu ligde kötü bir başlangıç yaptı.
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Necmi Avcı, Gani Arslan
GÖZTEPE: Nazlı Eda, Scuka, Haneline, Atkinson, Ceren, Emine, Berre, Bihter, Sude, İlayda, Nur Sevil
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Shemanova, Ecenur, Ndiaye, Cajic, Yasemin, Buse, Merve, Ünzilenur, Burcu, Edwards
SETLER: 16-25, 25-15, 25-27, 21-25
SÜRE: 2 saat 4 dakika
