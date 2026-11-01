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Göztepe, Sultanlar Ligi'nde evinde Kuzeyboru'yu 3-1 yenerek çıkışını sürdürdü

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Sultanlar Ligi'nde son iki maçını kazanan Göztepe, evinde Kuzeyboru'yu 3-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Konuk takım ilk seti 25-20 kazanmasına rağmen sarı-kırmızılılar sonraki üç seti 25-22, 25-23 ve 25-21'lik skorlarla alıp 3-1 galip ayrıldı.

VOLEYBOL Sultanlar Ligi'nde son iki maçını kazanan Göztepe, evinde Kuzeyboru'yu da 3-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Konuk takım maçın ilk setini 25-20 kazanıp Göztepe Yuppo karşısında 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan Göztepe 25-22'lik galibiyetle durumu 1-1'e getirdi. Göztepe, üçüncü sette de hata yapmadı ve 25-23'le 2-1 öne geçti. Dördüncü sette de etkili olan sarı-kırmızılılar 25-21'lik galibiyetle solandan 3-1 galip ayrılmasını bildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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