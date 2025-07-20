Göztepe Slovenya Kampını Tamamladı: 4 Maçta 2 Galibiyet

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe ikinci etap çalışmaları için gittiği Slovenya'da kampı tamamladı. Son olarak özel maçta Hırvatistan temsilcisi Vukovar ile karşı karşıya gelen Göztepe rakibi ile 2-2 berabere kaldı. Göztepe'nin gollerini Uğur Kaan ve yeni transfer Ürdünlü golcü İbrahim Sabra kaydetti. Teknik direktör Stanimir Stoiolv sahaya; Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Furkan Bayır, Malcom Bokele, Uğur Kaan Yıldız, Arda Okan Kurtulan, Novatus Miroshi, Rhaldney, David Tijanic, Juan, Janderson ilk 11'i ile çıkarken, Ekrem Kılıçarslan, Arda Ercan, Ege Yıldırım, Heliton, Allan Godoi, İsmail Köybaşı, Anthony Dennis, Furkan Malak, Ibrahim Sabra, Emersonn, Tibet Durakçay ise maça yedek başladı.

Göztepe, Slovenya kampında oynadığı 4 hazırlık maçının 2'sini kazanırken, 1 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. İzmir ekibi ilk olarak Bulgaristan takımı CSKA 1948 ile karşı karşıya geldi ve maçı 2-1 kaybetti. İkinci özel müsabakasında Hırvatistan ekibi Rijeka ile karşılaşan Göztepe maçı Tijanic'in golüyle 1-0 kazandı. Göztepe üçüncü müsabakasında Ukrayna'dan Kryvbas'ı 2-1 yenerken, son olarak Vukovar'la berabere kaldı. Göztepe'de Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen Brezilyalı golcü Romulo ise sakatlık riskine karşı hiçbir özel maçta süre almadı. Kamp sonrası satışı planlanan Romulo, takım çalışmalarında ise yer aldı.