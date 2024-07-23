Göztepe Slovenya kampında antrenmanlarına devam ediyor
Trendyol Süper Lig takımlarından Göztepe, Slovenya kampında antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmana son transfer Novatus Miroshi de katıldı. Göztepeli futbolcular pas ve dar alanda oyun çalışması yaparken, ikinci bölümde taktik çalıştı. Göztepe, Slovenya kampındaki son hazırlık maçında Hırvatistan'dan NK Istra 1961 ile karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenya kampını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılı ekibin son transferi Novatus Miroshi de katıldı.
İdmanın ilk bölümünde pas ve dar alanda oyun çalışması yapan Göztepeli futbolcular, ikinci bölümü ise taktik çalıştı.
İzmir temsilcisi, Slovenya kampındaki son hazırlık maçında yarın TSİ 18.00'de Bled Spor Parkı'nda Hırvatistan'dan NK Istra 1961 ile karşılaşacak.