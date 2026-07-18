Göztepe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'nın Bled kasabasında kamp yapıyor. Teknik direktör Stoilov yönetimindeki antrenmanda ısınma, pas ve taktik çalışmaları yapıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını yurt dışı kampında sürdürdü.
Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Slovenya'nın başkenti Lübliyana yakınlarındaki Bled kasabasında gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılılar, günü savunma-hücum varyasyonlarıyla tamamladı.
İzmir temsilcisi, yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram