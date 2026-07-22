Göztepe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'nın Bled kasabasında kamp yapıyor. Teknik direktör Stoilov yönetimindeki antrenmanda pas, top kapma ve taktiksel oyun çalışmaları gerçekleştirildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını yurt dışı kampında sürdürdü.
Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Slovenya'nın başkenti Lübliyana yakınlarındaki Bled kasabasında gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, ardından taktiksel oyun oynadı.
Takım, antrenmanı orta-şut çalışmalarıyla tamamladı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı