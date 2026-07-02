Göztepe, Alex Matos'u duyurdu

Göztepe, Sheffield United'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Matos'u transfer ettiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon kadro planlaması dahilinde transfer çalışmalarına hız verdi. İzmir ekibi, Sheffield United'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Matos'u transfer ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Chelsea akademisinden yetişen İngiliz hücum oyuncusu Alex Matos'un 2026/2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda oyuncu ve kulübü Sheffield United FC ile anlaşmaya varmıştır. 3 Ekim 2004 tarihinde İngiltere'de dünyaya gelen Alex, kariyerinde son olarak Ingiltere Championship ekiplerinden Sheffield United forması giydi. Alex Matos'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Geride kalan sezonda Sheffield United formasıyla Championship'te 8 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı sağlayamadı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı