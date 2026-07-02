Haberler

Göztepe, Alex Matos'u duyurdu

Göztepe, Alex Matos'u duyurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, Sheffield United'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Matos'u 2026/2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

Göztepe, Sheffield United'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Matos'u transfer ettiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon kadro planlaması dahilinde transfer çalışmalarına hız verdi. İzmir ekibi, Sheffield United'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Matos'u transfer ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Chelsea akademisinden yetişen İngiliz hücum oyuncusu Alex Matos'un 2026/2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda oyuncu ve kulübü Sheffield United FC ile anlaşmaya varmıştır. 3 Ekim 2004 tarihinde İngiltere'de dünyaya gelen Alex, kariyerinde son olarak Ingiltere Championship ekiplerinden Sheffield United forması giydi. Alex Matos'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Geride kalan sezonda Sheffield United formasıyla Championship'te 8 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı sağlayamadı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şam'da bir kafede patlama! Çok sayıda yaralı var

Şam'da şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem

Tatil cenneti ilçemizde korkutan deprem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlçe ayakta! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu

İlçe ayakta! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Messi'nin neden gülme krizine girdiği belli oldu! Takım arkadaşının valizinden çıktı

Messi'nin neden gülme krizine girdiği belli oldu
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak

394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti

Bakmayın böyle durduğuna tüm polisleri peşine taktı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

Deniz Göktaş gözaltına alındı! İşte ilk görüntü
Tartıştığı kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke ben ölseydim

2 şarjör mermiyle öldürdü, mahkemede 'Keşke ben ölseydim' dedi
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler