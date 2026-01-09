Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde sürdürüyor. Oyuncular, antrenmanda pas ve şut çalışmasının ardından taktiksel oyun oynadı. Göztepe, yarın CSKA 1948 ile hazırlık maçı yapacak.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde pas ve şut çalışması yapan oyuncular, ikinci bölümde ise taktiksel oyun oynadı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948 ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor