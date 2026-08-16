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Göztepe Samsunspor'a Konuk Oluyor

Göztepe Samsunspor'a Konuk Oluyor
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Göztepe, Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Samsun'daki son galibiyetini 2016'da alan sarı-kırmızılılar, yeni transferlerin de forma giyebileceği maçta Avrupa hedefine başlamak istiyor.

SÜPER Lig'de hedefini bir kez daha Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Göztepe, 2026-27 sezonunu Samsun'da açacak. Sarı-kırmızılılar yarın ilk hafta maçında deplasmanda Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Göztepe'de bu sezon kadroya dahil edilen İrlandalı forvet Sinclair Armstrong, Brezilyalı golcü Andre Henrique, İngiliz orta saha Alex Matos, Gambiyalı stoper Sonko Sundberg, Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili ve kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar görev verilmesi durumunda ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giyecek. Geçen sezonun son haftasında Samsunspor'a konuk olan Göztepe rakibine 3-0 yenilerek Avrupa kupalarına katılma şansını kaçırmıştı.

Sarı-kırmızılıların Samsunspor deplasmanındaki son galibiyeti, 2016-2017 sezonunda geldi. 24 Aralık 2016'da oynanan 1'inci Lig karşılaşmasında Göztepe, rakibini 2-1 mağlup ederek devre arasına lider girmişti. O karşılaşmada Samsunspor 1-0 öne geçmesine rağmen Göztepe, Adis Jahovic ve Halil Akbunar'ın golleriyle sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Bu galibiyetin ardından Göztepe, Samsun'da oynadığı üç resmi karşılaşmada da istediği sonucu alamadı. 2022-2023 sezonunda 1'inci Lig'de Samsunspor'a 1-0 mağlup olan İzmir ekibi, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'deki karşılaşmada ise 3-1 öne geçmesine rağmen mücadeleyi 4-3 kaybetti. 2025- 2026 sezonunun son haftasında oynanan son Samsunspor-Göztepe karşılaşmasında da ev sahibi ekip 3-0'lık galibiyet elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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