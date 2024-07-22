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Göztepe Sezon Hazırlıklarını Slovenya'da Sürdürüyor

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Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe'nin oyuncusu Doğan Erdoğan, Slovenya'da yapılan kampın iyi geçtiğini ve sezona iyi bir şekilde ilerlediklerini belirtti.

Sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kentinde sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin oyuncularından Doğan Erdoğan, lige en iyi şekilde hazırlandıklarını bildirdi.

Doğan Erdoğan, kampta gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'deki çalışmaların ardından Slovenya'da kamp yaptıklarını söyledi.

Kampı çok güzel bir atmosferde yaptıklarını aktaran Doğan Erdoğan, "Güzel bir yerdeyiz, gölün etrafında, doğanın içinde. Kulübümüz bize güzel fırsatlar sağladı. Hazırlık maçlarına gelirsek de ilk maçta istediğimiz sonucu alamasak da bu bir hazırlık süreci, üçüncü maçta yavaş yavaş kendimize gelmeye başlıyoruz. Sezona iyi bir şekilde ilerliyoruz diyebilirim." diye konuştu.

Doğan Erdoğan, geçen sezon en büyük avantajlarının takım oyununu sergilemek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim gücümüz birebir oyunculardan gelen bir güç değil, takım olarak oynama başarısı diye düşünüyorum. Biz bu sene de bunu devam ettirmek istiyoruz. Onun için çalışıyoruz. Bu takımın bir parçası olduğum için ve sözleşme uzattığım için mutluyum. Takım olarak bir şeyler başarmak için güzel bir sene olacak diye düşünüyorum."

Ligde ilk hedeflerinin sezonun ilk haftasında Antalyaspor karşılaşması olduğunu vurgulayan Doğan Erdoğan, "Bizim geçen sene yaptığımız da buydu şampiyonluğa giderken. Önümüzdeki maç en önemli maç." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Doğan Erdoğan Slovenya Spor Güncel Haberler

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