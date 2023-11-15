Göztepe Savunmada Teklemeye Başladı

Göztepe, üst üste aldığı yenilgilerle zirve yarışında geriye düşerken, savunmada da sorunlar yaşamaya başladı. Milli araya moralsiz giren takım, son maçlarda defans hattında iyi bir performans sergileyemedi. Teknik direktörün milli arada savunma hataları üzerinde çalışacağı belirtildi.

Göztepe, 1'inci Lig'de üst üste Kocaelispor'a evinde 1-0, Erzurumspor FK'ya da deplasmanda 3-2 yenilerek zirve yarışının gerisinde kalırken, savunmada da teklemeye başladı.

Milli araya moralsiz giren sarı-kırmızılılar, bu 2 maç öncesi defans hattında iyi bir performans sergiledi. Art arda 5 maçını gol yemeden kazanan İzmir ekibi, Kocaelispor ve özellikle Erzurumspor FK karşılaşmalarında alarm verdi. Geçen hafta Erzurum'da kritik 3 puan yitiren Göztepe, bu sezon deplasmanda ilk yenilgisini alıp, ilk gollerini yedi. Ligin 12'nci haftasını 20 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Göztepe'de teknik direktör Radomir Kokovic'in milli arada savunma hataları üzerinde duracağı kaydedildi.

Göztepe, milli maçlar sonrası evinde Tuzlaspor'la kozlarını paylaşacak.