Göztepe, Şanlıurfaspor'u 3-0 yenerek 4. galibiyetini aldı

1'inci Lig'de gol yemeden art arda 4'üncü galibiyetini evinde Şanlıurfaspor'u 3-0 yenerek alan Göztepe, düşme hattında sondan ikinci sıradan başladığı seride üçüncü sıraya tırmanıp Süper Lig yarışının en iddialı takımlarından oldu.

1'inci Lig'de gol yemeden art arda 4'üncü galibiyetini evinde Şanlıurfaspor'u 3-0 yenerek alan, 6 maçtır bileği bükülmeyen Göztepe, düşme hattında sondan ikinci sıradan başladığı seride üçüncü sıraya tırmanıp Süper Lig yarışının en iddialı takımlarından oldu. Ligde ilk 3 haftayı 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 1 puanla 17'nci basamakta tamamlayan İzmir ekibi, ardından iyi bir çıkışa geçti. İlk galibiyetini Altay'ı sezonun 4'üncü maçında 1-0 yenerek alan Göztepe'nin bileği haftalardır bükülmüyor.

Altay galibiyetinin ardından Bandırmaspor ile evinde 1-1 berabere kalan İzmir temsilcisi, son 4 maçta ise Manisa FK ve Adanaspor'u 1-0, Boluspor'u 2-0, Şanlıurfaspor'u 3-0'la geçerken form grafiğini her geçen hafta yüksetti. Ligde ilk 3 haftada 1 puanla sondan ikinci durumdayken 9'uncu maçlar sonucunda 17 puana ulaşan Göztepe, 24 puanlı lider Eyüpspor ve 19 puanla direkt Süper Lig hattındaki Kocaelispor'un gerisinde zirve yarışını sürdürüyor.