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Göztepe, Samsunspor'u 1-0 Önde Tamamladı

Göztepe, Samsunspor'u 1-0 Önde Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, ilk yarıda Novatus Miroshi'nin attığı golle Samsunspor'u 1-0 yenik duruma getirdi. Maçın ilk yarısında her iki takım da çeşitli ataklar geliştirdi, ancak Göztepe öne geçen taraf oldu.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada gelişen Samsunspor atağında topu alan Emre'nin pasında soldan ceza sahasına giren Holse'nin şutu az farkla yan ağlara gitti.

8. dakikada Göztepe'nin atağında Dennis'ten pası alan Djalma sol ayağıyla şutunu çekerken top az farkla auta çıktı.

26. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Matsuki'nin şık pasında topla buluşan Tijanic kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sol ayakla vuruşunu yapan Tijanic'in şutu az farkla auta çıktı.

45+5. dakikada Göztepe atağında pası alan Nielsen'in sağ kanattan yaptığı ortada Miroshi'nin dokunuşuyla top ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Oğuzhan ÇakırVo, lkan Ahmet Narinç, Bahtiyar Birinci

Göztepe: Mateusz Lis, Heliton, Koray Günter, Lasse Nielsen, Malcom Bokele, Djalma Silva (İsmail Köybaşı dk. 24), Anthony Dennis, Novatus Miroshi, David Tijanic, Kuryu Matsuki, Juan

Yedekler: Arda Özçimen, Furkan Bayır, Nazım Sangare, Ogün Bayrak, Victor Hugo, Ahmed Ildız, Doğan Erdoğan, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Samsunspor: Okan Kocuk, Rick Van Drongelen, Marc Bola, Yunus Emre Çift, Zeki Yavru, Celil Yüksel, Youssef Ait Bennasser, Emre Kılınç, Carlo Holse, Landry Dimata, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yeral, Taha Tosun, Nanu, Soner Gönül, Bedirhan Çetin, Soner Aydoğdu, Flavien Tait, Kingsley Schindler, Muhammet Ali Özbaskıcı, Arbnor Muja

Teknik Direktör: Thomas Reis

Gol: Novatus Miroshi (dk. 45+5) (Göztepe)

Sarı kartlar: İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen (Göztepe), Holse (Samsunspor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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