Göztepe, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanlarda oyuncular, savunma ve hücum varyasyonları üzerinde çalışıyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde savunma ve hücum varyasyonları gerçekleştiren oyuncular, ikinci bölümde ise taktiksel oyun oynadı.

Sarı-kırmızılı takım, Samsunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

