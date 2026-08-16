Göztepe, Samsunspor deplasmanında sezona 3 puanla başlamak istiyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında yarın Samsunspor'a konuk olacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ilk haftasında yarın saat 21.30'da Samsunspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak yeni sezona 3 puanla başlamayı hedefliyor.

İzmir temsilcisinde yeni transferler Sinclair Armstrong, Andre Henrique, Alex Matos, Noah Sonko Sundberg, Luka Gugeshashvili ve Gökdeniz Bayrakdar, forma giymeleri halinde Göztepe formasıyla ilk resmi maçlarına çıkacak.

Öte yandan Dennis'in Samsun kafilesinde yer almayacağı öğrenildi. Nijeryalı orta saha oyuncusu için transfer görüşmelerinin sürdüğü belirtilirken, Juan'ın ise Samsunspor karşılaşmasının kadrosunda olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Göztepe, son 4 sezonunda Süper Lig'e kayıpsız başlıyor

Göztepe, Süper Lig'de mücadele ettiği son 4 sezonun açılış maçlarında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, 2020-2021 sezonunda ilk hafta maçında sahasında Denizlispor'u 5-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. 2021-2022 sezonunda ise deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

2021-2022 sezonunun sonunda 1'inci Lig'e düşen ve iki sezonun ardından Süper Lig'e yeniden yükselen Göztepe, 2024-2025 sezonunun açılışında da Antalyaspor'a konuk oldu. İzmir temsilcisi bu karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon ise ilk hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Kadir Sağlam düdük çalacak

Samsunspor ile Göztepe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Selahattin Altay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Melek Dakan olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı