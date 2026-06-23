Haberler

Göztepe filesinde Prasolova imzaladı

Göztepe filesinde Prasolova imzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanlar Ligi ekibi Göztepe, 1999 doğumlu Rus orta oyuncu Anna Prasolova ile yeni sezon için sözleşme imzaladı.

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Göztepe, dış transferde Rus orta oyuncu Anna Prasolova (26) ile sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Orta oyuncu pozisyonunda oynayan 1999 doğumlu Rus oyuncu Anna Prasolova ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık. Kariyerinde Dynamo-Academiya-RBM U20, Sparta Nizhny Novgorod, Yenisey Krasnoyarsk ve son olarak Tulitsa Tula formaları giyen Anna Prasolova, yeni sezonda şanlı formamız için mücadele edecek. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Anna" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

Denizden de baskın yapıldı! 6 şirkete el konuldu, 10'una kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin

Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin
Restoranın ortasında namaz kıldı! Görüntü kullanıcıları ikiye böldü

Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü
MİT Başkanı İbrahim Kalın Libya'da

MİT Başkanı İbrahim Kalın Libya'da
Resmen ölümle dans etti! Zehirli engerek yılanını boynuna doladı

Resmen ölümle dans etti: Siz sakın yapmayın
Yeni evli kadın salonun ortasında ölü bulundu! Bıraktığı not dikkat çekti

Salonun ortasında ölü bulundu! Bıraktığı not dikkat çekti
CHP'nin kalesi İzmir'de Özgür Özel'in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar

Görüntü CHP'nin kalesi İzmir'den!

Türkiye'nin askeri üs kurduğu Somali sınırına İsrail askerleri sızdı

Türkiye'nin üs kurduğu ülkede İsrail alarmı! Sınırdan askerler sızdı