Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi! Hibe tutarı artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki

Ne diyeceği merak ediliyordu! Erdoğan'dan bu görüntülere ilk tepki
Bakan Tunç'tan 'Top artık iktidarda' diyen DEM Partili isme yanıt

Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti

İmzalar atıldı! İşte evleneceklere indirim yapacak 20 firma

Göztepe, Romulo İle Galibiyet Hasretine Son Verdi

Göztepe, Romulo İle Galibiyet Hasretine Son Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda Başakşehir'i 4-1 yenerek 11 maçlık galibiyet hasretini dindirdi. Brezilyalı futbolcu Romulo, bu maçta 2 asist yaparak dikkat çekti ve ligde toplamda 11 gol atıp 9 asist gerçekleştirdi.

SÜPER Lig'de üst sıralardaki rakibi Başakşehir'i Gürsel Aksel Stadı'nda 4-1 yenip 11 maçlık galibiyet hasretini dindiren Göztepe'de Brezilyalı yıldızı golcü Romulo yine haftaya damga vurdu. Bu kez attığı gollerle değil yaptığı asistlerle ön plana çıkan 22 yaşındaki golcü, Başakşehir karşısında 2 gol pası verdi. Kubilay ve vatandaşı Emersonn'a asist yapan Romulo, ligde 11 gol atıp 9 asist yapma başarısı gösterdi.

51 GOLÜN 20'SİNE KATKI

Göztepe'nin attığı toplam 51 golün 20'sine direkt katkıda bulunan Romulo, gol yükünün yüzde 40'ını tek başına üstlendi. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 gol atıp 4 de asist yapan sambacı, her iki kulvarda da adeta yıldızlaştı. Geçen sezon 1'inci Lig'de devre arasında Göztepe'ye gelen Romulo, kısa sürede adını tüm futbol piyasasına duyurdu. Göztepe'nin 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Romulo'yu yaz döneminde iyi bir bonservis bedeli ile satması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.