Göztepe, Romulo İle Galibiyet Hasretine Son Verdi

SÜPER Lig'de üst sıralardaki rakibi Başakşehir'i Gürsel Aksel Stadı'nda 4-1 yenip 11 maçlık galibiyet hasretini dindiren Göztepe'de Brezilyalı yıldızı golcü Romulo yine haftaya damga vurdu. Bu kez attığı gollerle değil yaptığı asistlerle ön plana çıkan 22 yaşındaki golcü, Başakşehir karşısında 2 gol pası verdi. Kubilay ve vatandaşı Emersonn'a asist yapan Romulo, ligde 11 gol atıp 9 asist yapma başarısı gösterdi.

51 GOLÜN 20'SİNE KATKI

Göztepe'nin attığı toplam 51 golün 20'sine direkt katkıda bulunan Romulo, gol yükünün yüzde 40'ını tek başına üstlendi. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 gol atıp 4 de asist yapan sambacı, her iki kulvarda da adeta yıldızlaştı. Geçen sezon 1'inci Lig'de devre arasında Göztepe'ye gelen Romulo, kısa sürede adını tüm futbol piyasasına duyurdu. Göztepe'nin 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Romulo'yu yaz döneminde iyi bir bonservis bedeli ile satması bekleniyor.