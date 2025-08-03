Göztepe, Rizespor Maçının Hazırlıklarına Start Verdi

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Göztepe, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanlarda futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Birinci grup rejenerasyon çalışması yaparken, diğer grup pas, sprint koşusu ve dar alanda toplu çalışma gerçekleştirdi.

Göztepe, sezonun açılış haftasında 10 Ağustos saat 19.00'da Çaykur Rizespor'un konuğu olacak.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
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