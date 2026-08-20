Göztepe'den çifte transfer: Dennis satılıyor, Akonnor geliyor

TRENDYOL Süper Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe, transferde de hareketli günler geçiriyor. Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'i 5 milyon euro ve bonuslar karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ye satmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar aynı takımdan sol sek Richard Akonnor'u kadrosuna dahil etmek için kolları sıvadı.

Akonnor transferinin Dennis'le bir bağlantısı olmadığı ve herhangi bir takasın gündeme gelmediği belirtildi. Akonnor transferinde yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve kısa süre içinde temasların resmiyet kazanacağı dile getirildi. Al Jazira takımının altyapısında kariyerine başlayan 22 yaşındaki Gana asıllı sol bek, gösterdiği performansla Birleşik Arap Emirlikleri A Milli Takımı'na seçildi. Al Jazira'de geçen sezon 23 maça çıkan oyuncu, bu sezon ise AFC Şampiyonlar Ligi Elite ve Birleşik Arap Emirlikleri Arap Körfez Lig'in de 2 müsabaka oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı