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Göztepe, RAMS Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Göztepe, RAMS Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam etti. Takım, Adnan Süvari Tesisleri'nde pas çalışmaları ve savunma-hücum varyasyonları gerçekleştirdi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İzmir kulübünün açıklamasına göre sarı-kırmızılılar, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde pas ve çabukluk, ikinci bölümünde ise savunma ve hücum varyasyonları çalıştı.

Göztepe, 28 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Rams Başakşehir'i konuk edecek.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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