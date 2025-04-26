Göztepe, RAMS Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam etti. Takım, Adnan Süvari Tesisleri'nde pas çalışmaları ve savunma-hücum varyasyonları gerçekleştirdi.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
İzmir kulübünün açıklamasına göre sarı-kırmızılılar, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde pas ve çabukluk, ikinci bölümünde ise savunma ve hücum varyasyonları çalıştı.
Göztepe, 28 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Rams Başakşehir'i konuk edecek.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor