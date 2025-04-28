Göztepe, Rams Başakşehir'i 4-1 Yenerek Rahat Bir Galibiyet Aldı
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında Rams Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Golleri Furkan Bayır, Kubilay Kanatsızkuş, Ahmet Ildız ve Emerson ile bulan Göztepe, rakibinin tek golünü Keny ile gördü.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Ergin Gözütok, Kemal Elmas,
Göztepe: Lis, Koray Günter, Heliton, Furkan Bayır, İsmail Köybaşı (Dk. 37 Nielsen), Dennis, Doğan Erdoğan (Dk. 4 Ahmet Ildız (Dk. 85 Victor Hugo), Ogün Bayrak, Tijanic (Dk.85 Matsuki), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 45 Emerson), Romulo
Rams Başakşehir : Muhammed Şengezer, Operi, Ba, Duarte (Dk. 79 Obosele), Brnic (Dk. 45 Keny), Kemen, Berat Özdemir (Dk. 45 Umut Güneş), Ömer Ali Şahiner (Dk. 45 Opoku), Yusuf Sarı, Crespo, Figueiredo (Dk. 66 Deniz Türüç)
Goller: Dk. 25 Furkan Bayır, Dk. 42 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 64 Ahmet Ildız, Dk. 86 Emerson (Göztepe), Dk. 75 Keny (Rams Başakşehir )
Sarı Kartlar: Dk. 45+8 Ogün Bayrak, Dk. 74 Furkan Bayır (Göztepe), Dk. 51 Ba, Dk. 82 Crespo (Rams Başakşehir )
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında Rams Başakşehir'i 4-1 yendi.
63. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Savunmadan seken topu önünde bulan Romulo'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp dışarı çıktı.
64. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Tijanic, sağ kanattan son çizgiye inip topu ceza sahası dışına çıkardı. Meşin yuvarlağa gelişine vuran Ahmet Ildız, topu ağlarla buluşturdu: 3-0.
75. dakikada Rams Başakşehir farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası sağ yanından Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Keny, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
86. dakikada Göztepe, yeniden 3 farklı öne geçti. Romulo'nun ceza sahası içerisine girip yaptığı vuruşta top, kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Topu yeniden önünde bulan Romulo'nun sağ arka direğe yerden gönderdiği meşin yuvarlağı Emerson tamamladı: 4-1.
Karşılaşmayı ev sahibi ekip, 4-1 kazandı.