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Göztepe potada sezonu açıyor

Göztepe potada sezonu açıyor
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TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde geçen sezon Play-off oynayıp finalin kapısından dönen Göztepe şampiyonluk iddiasıyla hazırlandığı yeni sezonun ilk maçına yarın çıkacak.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde geçen sezon Play-off oynayıp finalin kapısından dönen Göztepe şampiyonluk iddiasıyla hazırlandığı yeni sezonun ilk maçına yarın çıkacak. İddialı transferlerle lig maratonuna hazırlanan sarı-kırmızılı ekip ilk hafta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak. Bornova Atatürk Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Göztepe Isonem'in yanı sıra İstanbul'da düzenlenen 2026 FIBA U17 Dünya Kupası'nda yarı final oynayan ay-yıldızlı ekibimizde yardımcı antrenörlük yapan başantrenör Nehir Berk, sarı-kırmızılı armayla şampiyonluk hedeflediklerini söyledi. Nehir Berk, "Hedefimiz artık daha yüksek ve daha büyük. Göztepe'yi Süper Lig'e çıkarmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz sezon yarı final maçında sona eren mücadelemizi tamamlayacağız. O mücadeleyi bu sezon Göztepe'yi Süper Lig'e çıkararak taçlandırmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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