Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'den Amatör Spor Vurgusu

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'den Amatör Spor Vurgusu
Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Göztepe'nin Türkiye'de en fazla amatör ve olimpik branşı bünyesinde barındıran kulüplerden biri olabileceğini belirtti. Satranç branşındaki gelişmeleri ve gençlerin bu spora olan ilgisini vurguladı.

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, camia olarak İzmir'in en önemli toplumsal kuruluşlarından biri olduklarını belirterek, "Türkiye'de en fazla amatör ve olimpik branşı bünyesinde barındıran takımlardan biri olabiliriz" dedi.

Göztepe Satranç ile UKEB Okulları arasında gerçekleştirilen iş birliğinin lansmanında Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, hem satranç branşıyla hem de amatör sporlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu branşa 4 yıl önce başladıklarını ve iyi bir mesafe yol aldıklarını vurgulayan Sepil, "3. Lig'de en alt seviyeden başlayıp geçen sene en üst lige yükseldik. Türkiye bugün satrançta artık çok önemli bir konuma gelmiş durumda, yaklaşık 1 milyon aktif oyuncu, bin 700, bin 800 civarında da lisanslı sporcu var. Bu rakamlar gerçekten çok anlamlı. Diğer branşlarımızdaki sporcu sayılarıyla Avrupa'yı kıyasladığımızda her zaman aynı başarıyı göremiyoruz; örneğin voleybolda yanılmıyorsam yaklaşık 400 bin sporcu var. Burada en önemli nokta, satrançtaki büyük kitlenin büyük kısmı gençlerin oluşturmasıdır" dedi.

"Satranç branşı yükselişte"

Satranç branşının yeniden yükselişte olduğunu ifade eden Mehmet Sepil, "Gençlerimiz ve çocuklarımız bizim için çok önemli ve satranç da onların gelişimi açısından en az diğer sporlar kadar değerli. Belki fiziksel bir branş değil ama çocukların geleceğine katkı sağlayan, düşünme ve analiz becerilerini geliştiren çok önemli sporlardan biri olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

"En fazla amatör branşı olan kulüp olabiliriz"

Göztepe'nin yaptığı çalışmalarla Türkiye'de ve İzmir'de dikkat çektiğini dile getiren Sepil, "Camia olarak belki de İzmir'in en önemli toplumsal kuruluşlarından biriyiz. Sürekli ifade ettiğim gibi, Türkiye'de en fazla amatör ve olimpik branşı bünyesinde barındıran takımlardan biri olabiliriz. Bu nedenle satranç da bizim için önemli bir yer tutuyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İZMİR

