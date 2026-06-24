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Coventry City, Anthony Dennis'e talip oldu

Coventry City, Anthony Dennis'e talip oldu
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Göztepe'de performansıyla dikkat çeken Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'e, İngiltere Premier Lig'in yeni takımlarından Coventry City talip oldu. Göztepe, 22 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.

Göztepe'de sergilediği performansla dikkat çeken Anthony Dennis'e, İngiltere Premier Lig'in yeni takımlarından Coventry City talip oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bir oyuncusunu daha satmaya hazırlanıyor. Daha önce Romulo'yu 25 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga temsilcisi Leipzig'e gönderen sarı-kırmızılılar, şimdi de Anthony Dennis'in transferinden önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

Nijeryalı orta saha oyuncusuna Premier Lig'in yeni ekiplerinden Coventry City'nin talip olduğu öğrenilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Göztepe'nin 22 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli beklentisi var. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla 31 maça çıkan Dennis, 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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