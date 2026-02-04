Musah Mohammed'in Göztepe'ye transferi

Haberler

Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance, yeni transfer Ganalı Musah Mohammed'in çok yönlü bir futbolcu olduğunu ve kulüp opsiyonlu 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Mance, Musah'ın takım için önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance, yeni transferleri Ganalı Musah Mohammed'in birden fazla pozisyonda görev alabilen, çok yönlü bir futbolcu olduğunu belirtti.

Mance, kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Musah Mohammed'le ilgili değerlendirmede bulundu.

Uzun süredir takip ettikleri oyuncunun 1 yılı kulüp opsiyonlu 3,5+1 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığını kaydeden Mance, "Birden fazla pozisyonda görev alabilen, çok yönlü bir futbolcu. Hocamızın çalışmaları altında bu özelliklerini daha da geliştirerek takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mance, oyuncuya sarı-kırmızılı formayla başarı diledi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
