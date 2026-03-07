Haberler

Başakşehir-Göztepe maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir'e 2-1 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, maç sonrasında değerlendirmelerde bulunarak, takımının çok fazla pozisyona girdiğini ancak bunları gole çeviremediğini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 2-1 yenilen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, çok fazla pozisyona girdiklerini ancak değerlendiremediklerini söyledi.

Bulgar teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi mücadele ettiklerini belirten Stoilov, "Mağlubiyeti kabul etmek oldukça zor. Maç boyunca iyi şeyler ortaya koyduk. Başakşehir 2 fırsat yakaladı ve bunları gole çevirdi. Kaçırdığımız goller var. Bu kadar fazla fırsat yakaladığımızda gole çevirmemiz gerekiyor. Bu şekilde oynamaya ve mücadele etmeye devam edersek Avrupa kupaları hedefimizin peşinden gideceğiz. Buna ulaşmak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk

Trump bu kez rakamlarla konuştu: 3 gün içinde...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı
Maltepe'de trafikte kavgaya karışan 3 kişiye 540 bin lira ceza

Trafikte kavganın bedeli ağır oldu! Resmen servet ödeyecekler