Göztepe'nin Savunma Performansı Göz Dolduruyor

Süper Lig'de ilk 3 haftayı gol yemeden geçen Göztepe, savunma oyuncularının başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un yönetimindeki takım, 7 puan toplayarak güçlü bir başlangıç yaptı.

SÜPER Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yenerek ilk 3 haftada gol yemeden 7 puanı hanesine yazdıran Göztepe'de savunma yıldız gibi parladı. İlk hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenip evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Göztepe'de kaleci Mateusz Lis ve stoperler gösterdikleri performansla tam not aldı.

Defansı üçlü savunmayla oynatan teknik direktör Stanimir Stoilov Rize deplasmanında Taha, Heliton ve Bokele'yi ilk 11'de oynattı. Bulgar teknik adam ikinci yarıda diğer stoperler Godoi ve Furkan'a da şans verdi. Gürsel Aksel Stadı'ndaki Fenerbahçe müsabakasında Godoi, Heliton ve Bokele'yi sahaya süren Stoilov, maçın gidişatına göre yine iki stoperi Taha ve Furkan'ı oyuna aldı. Son Karagümrük deplasmanında ise Furkan, Heliton ve Bokele üçlüsü forma giydi. Godoi sakatlığından dolayı İstanbul'a götürülmezken, Taha son dakikalarda oyuna dahil oldu. 3 maçında da kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılarda oyuncuların gösterdiği savunma performansı şimdiden çok dikkat çekti. Bokele, Çaykur Rizespor maçında gol de atarak hücuma katkı sundu.

