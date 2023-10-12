Göztepe'nin orta saha oyuncusu David Tijanic fark yaratıyor

Göztepe'nin orta saha oyuncusu David Tijanic, üst üste 3. galibiyetin alındığı Boluspor maçında 2 gol atarak takımın en skorer futbolcusu oldu.

1'inci Lig'de üst üste 3'üncü galibiyetini Boluspor deplasmanında 2-0'lık sonuçla alarak milli araya Play-Off hattında giren Göztepe'nin orta saha oyuncusu David Tijanic fark yaratmaya başladı. Göztepe'ye transfer olduğu dönemden beri tam olarak beklentileri karşılayamayan oyuncu, bu sezona hızlı başladı. Geçen senenin devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Adalah'a kiralanan, bu sezon başında da gönderilecekler listesinde yer alan Sloven oyuncu kamp dönemindeki iyi performansıyla takımda kaldı.

Teknik direktör Radomir Kokovic, Tijanic'e geride kalan 8 maçın tamamında forma verdi. Deneyimli futbolcu 5 maça ilk 11'de çıkarken, gösterdiği performansla taraftarı sevindirdi. Özellikle son Boluspor deplasmanında 2 gol birden atan Tijanic, hem 3 puanın baş mimarı oldu hem de üzerindeki baskıyı attı. Toplam gol sayısını 3'e çıkaran 26 yaşındaki Tijanic 8 hafta sonunda Göztepe'nin en skorer futbolcusu konumunu geldi. Tijanic 4'üncü haftada 1-0 kazanılan Altay derbisinde de son dakikada Atınç Nukan'a asist yaptı.