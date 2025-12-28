Haberler

Göztepe'de Lis'in büyük değişimi

Göztepe'de Lis'in büyük değişimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de en az gol yiyen ilk yarıyı geride bırakan Göztepe'de kaleci Mateusz Lis, eleştirilerin ardından gösterdiği performansla dikkat çekti. 28 yaşındaki eldiven, ligdeki etkileyici başlangıcını sürdürüyor ve taraftarın güvenini kazanıyor.

SÜPER Lig'de kalesinde sadece 9 gol görüp tarihinde en az gol yediği ilk yarıyı geride bırakan Göztepe'de kaleci Mateusz Lis 6 ayda büyük değişim yaşadı. Geçen sezonun ikinci yarısında en çok eleştirilen isimlerin başında olan ve takımdan gönderilmesi dahi gündeme gelen Polonyalı eldiven bu sene ise bambaşka bir kimliğe büründü. Eski bir kaleci olan Göztepe'nin Sportif Direktörü Ivan Mance'nin büyük desteğini alarak sezona başlayan 28 yaşındaki eldiven lige çok etkili bir giriş yaptı.

2'nci haftada Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Fenerbahçe maçında 90+5'inci dakikada usta ayak Talisca'nın penaltısını kurtaran Lis, golsüz biten maçta takımına 1 puanı getirirken sezonun geri kalanında da çok başarılı bir performans ortaya koydu. Bir dönem satışı dahi düşünülen deneyimli file bekçisi, 17 maçın 11'inde kalesini gole kapattı. Takım kaptanlığını da yapan Polonyalı, Avrupa'da birçok dev kulübün kalesini koruyan meslektaşlarını da geride bıraktı. Geçen sezondan bu yana büyük bir değişim yaşayan Mateusz Lis şu anda taraftarın en güvendiği isimlerin başında yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" da gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı

Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı
Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen'den açıklama geldi

Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen'den açıklama geldi
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Mekanlar arasında Bebek Otel de var

Listede Bebek Otel de var! Baskında neler ele geçirildi neler
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

Tahliye edilen mahkumlardan kan donduran ilanlar! İlk işleri bu oldu
Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı

Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı
Arda Güler ve Yiğit Efe Demir, -4 dereceye aldırış etmeden karda futbol oynadı

Görüntüdeki isimleri tanıdınız mı? -4 derece soğuğa aldırış etmediler
Sadettin Saran'la ilgili çok konuşulacak iddia: Kongreye gidip başkanlığı bırakacak

Canlı yayında çok konuşulacak iddia: En geç ocak ayında...