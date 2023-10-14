Göztepe'nin golcüsü Marco Kvasina İsviçre'ye transfer oluyor

Göztepe'nin Avusturyalı golcüsü Marco Kvasina'nın İsviçre temsilcisi Luzern'e transfer olacağı belirtildi. Kvasina, bu sezon Göztepe'de sadece 1 maça çıktı ve 7 dakika süre aldı.

Onur ATIŞ / İZMİR,

1'inci Lig'de üst üste elde ettiği galibiyetler sonucunda Play-Off potasına adını yazdıran Göztepe'nin Avusturyalı golcüsü Marco Kvasina sorunu çözülmek üzere. Bu sezon başında gözden çıkarılan ancak hiçbir takıma gidemeyip Göztepe'de kalan 26 yaşındaki futbolcunun devre arasında İsviçre'ye transfer olacağı ifade edildi.

İsviçre temsilcisi Luzern'in Kvasina'yı istediği, iki tarafın da anlaşma sağladığı kaydedildi. Bu sezon Göztepe'de sadece 1 maça çıkan Avusturyalı santrfor, 7 dakika süre alabildi. Geçen sezon büyük beklentilerle Göz-Göz'e gelen oyuncu, 2022-2023'te 29 maça çıktı. Toplam 2029 dakika süre alan Kvasina 2 gol atabildi. Göztepe ile idmanlara katılmayan oyuncunun ülkesi Avusturya'da bireysel olarak antrenmanlarını yaptığı öğrenildi.