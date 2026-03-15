Göztepe'nin galibiyet hasreti sürüyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'deki son 6 maçında galibiyet alamayarak form düşüşü yaşadı. Sezonun ilk yarısında başarılı bir performans sergileyen İzmir ekibi, 21. haftadan sonra istikrarsız sonuçlar almaya başladı. Son olarak Alanyaspor ile oynanan maçta da galibiyet elde edemedi ve 5. sıraya yükselmeyi başardı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak bu süreçte galibiyete hasret kaldı.

Sezona etkili bir başlangıç yapan Göztepe'de son haftalarda yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk 20 haftasında başarılı sonuçlara imza atarak 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı ve uzun süre Avrupa kupalarına gitme hakkı elde edilen 4. sırada yer aldı. Ancak 21. haftada deplasmanda Konyaspor ile oynanan ve golsüz sona eren karşılaşmanın ardından İzmir temsilcisinde form düşüş başladı. Bu maçın ardından iç sahada Kayserispor ile de 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, kötü gidişatın ilk yenilgisini ise sonraki hafta deplasmanda Beşiktaş karşısında 4-0'lık skorla aldı.

Bu mağlubiyetin ardından yeniden çıkış yakalamak isteyen Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 24. haftada iç sahada Eyüpspor karşısında galibiyet aradı. Ancak bu mücadele de golsüz eşitlikle sonuçlandı. İzmir ekibi daha sonra Avrupa hattındaki doğrudan rakiplerinden Başakşehir ile deplasmanda karşılaştı ve sahadan 2-1 mağlup ayrılarak 6. sıraya geriledi. Böylece Göztepe, üst üste 5 maç kazanamayarak hedefinden uzaklaşmaya başladı.

Son olarak dün sahasında Alanyaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, uzatma dakikalarında yedikleri golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve galibiyet hasreti 6 maça çıktı. İzmir temsilcisi, aynı haftada Başakşehir'in puan kaybetmesini fırsata çevirerek hanesine yazdırdığı 1 puanla yeniden 5. sıraya yükseldi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı karşılaşma nedeniyle iki sarı-kırmızılı takımın ligdeki mücadelesi ertelenirken, sonrasındaki milli maç arasıyla birlikte İzmir ekibi bu süreçte yapacağı antrenmanlarla ara sonrası kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
