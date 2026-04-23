Göztepe'de Furkan ameliyat olacak

Göztepe, Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesinde stoper Furkan Bayır'ın çapraz bağ sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu. Talihsiz sakatlık sonrası sezonu kapatan Furkan, yoğun bir tedavi programına tabi tutulacak.

SÜPER Lig'de cumartesi günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe'de yaklaşık 3 hafta önce çapraz bağ sakatlığı yaşayan stoper Furkan Bayır'ın ameliyat olacağı kaydedildi. İdmanda talihsiz bir sakatlık geçiren 26 yaşındaki futbolcu önümüzdeki hafta bıçak altına yatacak.

Sezonu kapatan Furkan'ın yaz döneminde gerçekleştirilecek kampa kadar yoğun bir tedavi programına gireceği ve yeni sezona yetiştirileceği ifade edildi. Bir buçuk sezondur Göztepe formasını giyen Furkan, bu sene Süper Lig'de 9 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 4'ünde ilk 11'de sahaya çıkan deneyimli oyuncu toplam 339 dakika süre aldı.

