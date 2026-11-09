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Göztepe'nin Çinli voleybolcusu Zhuang, İzmir'i 1,5 ayda benimsedi

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Göztepe'nin Çinli voleybolcusu Zhuang, İzmir'i 1,5 ayda benimsedi Haber Videosunu İzle
Göztepe'nin Çinli voleybolcusu Zhuang, İzmir'i 1,5 ayda benimsedi
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Göztepe'de forma giyen Çinli smaçör Yushan Zhuang, İzmir'deki sakin yaşamı ve sahili çok sevdiğini söyledi. 1,5 ayda kenti benimseyen Zhuang, en çok İzmir'deki insanların voleybola tutkusuna şaşırdığını belirtti.

VODAFONE Sultanlar Ligi'nde Göztepe formasını giyen dünyaca ünlü Çinli oyuncu Yushan Zhuang, İzmir sevdalısı oldu. Zhuang, "En çok buradaki molaları seviyorum. Sahildeki insanlar çay içiyor, sohbet ediyorlar. İnsanlar sahili yaşamayı çok seviyor. Buradaki molalarda bu da bana kendimi iyi hissetiriyor. İzmir'de sahili çok seviyorum. İnsanlar burada denizi seyrediyorlar. Ben de sahilde yürüyorum bu benim için yavaş bir yürüyüş oluyor. Sahil beni rahatlatıyor" ifadelerini kullandı.

Çin Milli Takımı'nda forma giyen ve bu sezon Göztepe'ye transfer olan smaçör Zhuang 1.5 ayda kenti benimsedi. Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Yushan Zuhang, İzmir'deki sakin yaşamı çok sevdiğini söyledi.

"En çok şaşırdığım şey İzmir'deki insanların voleybola olan tutkusu oldu" diyen ünlü voleybolcu, "Bizim maçlarımızdan da gördüğümüz gibi insanlar Güney Asya'da olduğu gibi voleybolu günlük rutini haline getirmiş, en çok buna şaşırdım. Ülkem Çin'deki insanlara İzmir'in denizle çevrili bir şehir olduğunu söyledim. Buranın havası çok güzel, yemekleri lezzetli. İzmir'in insanları güler yüzlü. Çin'deki insanların fırsatları olduğunda İzmir'e gelip bu sahil havasını tatmaları için davet edebilirim. Buraya özgü olan yemekleri tatmayı çok seviyorum. İzmir'de kendimle vakit geçirmeyi seviyorum. Göztepeli taraftarlarla her maçta birlikte olmaktan mutlu oluyorum. Takımla da birliktelik çok konforlu" dedi. Yushan Zuhang, Türkçe olarak da, "İzmir çok güzel. İzmir'i seviyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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