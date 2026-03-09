Haberler

Göztepe geçen sezonu hatırlattı

Göztepe geçen sezonu hatırlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de 5 haftadır galip gelemeyen Göztepe, taraftarlarını geçen sezonki kötü performansı hatırlatıyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde iyi başlayan takım, ara transferler sonrası düşüşe geçti.

SÜPER Lig'de 5 haftadır galip gelemeyen ve Avrupa potasından çıkan Göztepe'nin durumu, taraftarlarına geçen sezonki performansı hatırlatıyor. Süper Lig'e döndüğü geçen yıl sezonun ilk yarısını çok iyi bir performansla 31 puanla dördüncü sırada tamamlayan Göz-Göz, ikinci yarıda 11 hafta boyunca galip gelemeyince yarışta geriye düştü. İzmir temsilcisi ikinci yarı boyunca toplam 19 puan alınca sezonu 50 puanla sekizinci sırada bitirebildi.

Bu sezona da teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yine iyi başlayan Göz-Göz, ilk yarıyı 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 32 puanla dördüncü sırada bitirdi. İkinci yarıya Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe ile berabere kalıp ardından evinde Fatih Karagümrük'ü yense de sonrasında düşüşe geçti.

ARA TRANSFERLER ELEŞTİRİ ALDI

Son 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi alan Göz-Göz, ikinci devrede 8 haftada 10 puan toplayabildi. Son iki sezondur takım iyi giderken ara transfer döneminde özellikle ileri uca yapılan takviyeler eleştiri oklarının hedefi oldu. Bu sezon Michael Olaitan'ı devrede Beşiktaş'a sattıktan sonra hücumda skor üretmekte güçlük yaşayan Göztepe, bu hafta cumartesi günü Alanyaspor'u ağırlayacağı maçta yeniden çıkışa geçmeye çalışacak. Göz-Göz'ün Alanya randevusu sonrası hafta içinde yine evinde oynaması gereken Galatasaray maçı ise rakibin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool eşleşmesi nedeniyle ertelenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltılıyor
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil

İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri

Yeni dini lider kolay lokma olmayacak gibi: Şu görüntülerine bakar mısınız?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene

Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
Ofsayt mı değil mi? Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu

Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu
Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi

Savaşın ateşi piyasalara düştü, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı

İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı