Göztepe'nin Adana Demirspor Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

Göztepe'nin Adana Demirspor Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor
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Göztepe, 34. haftada Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri'nde devam ediyor. Takım, antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun çalışması yaparak savunma ve hücum varyasyonları ile idmanı tamamladı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İzmir kulübünün açıklamasına göre Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun çalışması yapan takım, savunma ve hücum varyasyonlarıyla idmanı tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Adana Demirspor'un konuğu olacak.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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