Göztepe'nin 23 Yıl Aradan Sonra Dönüşü Hayal Kırıklığı Oluşturdu

SULTANLAR Ligi'nde 23 yıl aradan sonra mücadele eden Göztepe, sezona istediği başlangıcı yapamadı. Son olarak dün evinde Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak alt sıralarda kendine yer buldu. Ligde Nilüfer Belediyespor'a 3-1, Aras Kargo'ya 3-0, Kuzeyboru'ya 3-2 (D), THY'ye ise 3-0 yenilen İzmir temsilcisi sadece Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 (D) dize getirdi. Taraftarı önünde çıktığı 3 karşılaşmadan eli boş ayrılan 10'uncu sıradaki 4 puanlı Göztepe, perşembe günü 3 puanla bir basamak altında yer alan İlbank'a konuk olacak.

