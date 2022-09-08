Göztepe, Marko Kvasina'yı kadrosuna kattı Spor Haberleri Göztepe, 25 yaşındaki Avusturyalı golcü Marko Kvasina'yı kadrosuna katarak 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe, 25 yaşındaki Avusturyalı golcü Marko Kvasina'yı kadrosuna katarak 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, transferin son gününde bir trasnferi daha bitirdi. Sarı-kırmızılılar, Belçika takımlarından KV Oostende forması giyen Avusturyalı santrfor Marko Kvasina'yı kadrosuna kattığını duyurdu. İzmir temsilcisi, 25 yaşındaki golcü ile 1 yılı kulüp opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Göztepe, Marko Kvasina'ya "Hoş geldin" derken sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi. Kariyerinde Austuria Wien, Twente, SV Mattersburg, FC Luzern ve KV Oostende takımlarında forma giyen Marko Kvasina, 192 maçta 33 gol, 16 asistlik performans sergiledi. (Salih Yılmazsoy - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Oostende Belçika Spor Güncel Haberler

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