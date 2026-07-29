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Göztepe, Luka Gugeshashvili transferini bitirdi

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Göztepe’nin, Yunan ekibi PAOK’ta forma giyen 27 yaşındaki kaleci Luka Gugeshashvili’yi 900 bin euro bedelle kiralık olarak kadrosuna kattığı öğrenildi.

Göztepe'nin, Yunan ekibi PAOK'ta forma giyen 27 yaşındaki kaleci Luka Gugeshashvili'yi 900 bin euro bedelle kiralık olarak kadrosuna kattığı öğrenildi.

Göztepe'de yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Birçok bölgeye takviye yapan İzmir temsilcisi, kaleci transferinde de mutlu sona ulaştı.

Mateusz Lis'in ayrılığının ardından kaleyi deneyimli bir isimle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların, Yunan takımı PAOK'un 27 yaşındaki Gürcü kalecisi Luka Gugeshashvili ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Göztepe'nin, Gugeshashvili'yi 900 bin euro bedelle kiralık olarak kadrosuna katacağı belirtilirken, sözleşmede de zorunlu satın alma maddesinin yer almayacağı ifade edildi.

Taraflar arasında son detayların da netleşmesinin ardından transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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